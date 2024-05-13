Что там с Лачинским аэропортом

Работы по строительству Лачинского аэропорта выполнены на 65%, заявил в Ханкенди заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По его словам, в соответствии с I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана на этих территориях продолжается осуществление таких стратегических проектов, как восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, новых аэропортов, а также телекоммуникационных сетей.

Отметим, что строительство Лачинского международного аэропорта, фундамент которого был заложен в 2021 году, планируется завершить в 2025 году. Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта будет составлять 3000 метров, а ширина - 60 метров. Аэропорт строится недалеко от села Горчу на высоте 1800 метров над уровнем моря. Он станет одним из самых высокогорных аэропортов на постсоветском пространстве.