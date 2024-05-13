Кандидат в министры обороны России назвал свой «железобетонный принцип»

Кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов назвал принцип, которым руководствуется в жизни, передает РБК.

«Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя», — сказал Белоусов.

Он также подчеркнул, что в условиях войны ключевой задачей остается «достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, с минимальными человеческими потерями». Сам чиновник, по его словам, готов «приложить все силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач».

Во вторник, 14 мая, в Совфеде проходили консультации по кандидатуре Белоусова на пост главы Минобороны. По их итогам сенаторы подготовят постановление палаты и письмо с информацией о прошедшем обсуждении, которые направят главе государства.

Президент России Владимир Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны и предложил назначить на этот пост первого вице-премьера Белоусова.