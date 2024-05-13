Украинский беженец на службе ГРУ в Польше

22-летнего Максима Леги, не имевшего средств к существованию и проживающего в Польше, завербовала российская разведка. И он с охотой начал выполнять задания. Поначалу он рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах - по 7 долларов за штуку, в которых были зашифрованы секретные сведения о нахождении военных объектов. Затем устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, перевозивших западную военную помощь в Украину.

Россия смогла поразить секретный склад боеприпасов в Украине по наводке украинского беженца в Польше, сообщает The Wall Street Journal.

Российским спецслужбам оставалось только соединить рисунки и записи с этих камер со спутниковым наблюдением и суметь отследить отправку боеприпасов из Польши на секретные склады в Украине, которые в итоге были поражены беспилотниками и ракетами.

Высокопоставленный чиновник западной военной разведки сказал, что таким образом РФ смогла уничтожить ключевую технику с минимальными инвестициями.