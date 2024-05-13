Украина о революции в Грузии

Революция в Грузии возможна уже осенью, либо будет революция, либо Грузия станет второй Беларусью. Об этом написал депутат Рады Украины Алексей Гончаренко на своей странице в соцсети.

«Мой прогноз о том, что произойдет в Грузии? После того как парламент поддержал закон об «иностранных агентах», президент Саломе Зурабишвили наложит вето на этот закон.

Правящая партия «Грузинская мечта», которая, по сути, представляет «Кремль», преодолеет это вето. Уже этой осенью должны состояться выборы, но эти выборы – простая формальность. Именно поэтому революция в Грузии возможна уже осенью. Либо будет революция, либо Грузия станет второй Беларусью», — написал Гончаренко.