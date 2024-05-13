Европейский совет «разочарован» Грузией

Если власти Грузии хотят присоединиться к ЕС, они должны уважать фундаментальные принципы верховенства закона и демократии. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на Копенгагенском саммите демократии.

«Говоря откровенно, я лично разочарован тем, что происходит в Грузии. Почему? Потому что у меня была возможность сыграть свою роль и помочь разблокировать эту политическую систему», - добавил он.

Мишель напомнил, что несколько месяцев назад в Европейском совете не было поддержки большинства для предоставления Грузии статуса кандидата, но совместно несколько европейских лидеров убедились, что по многим причинам предоставление Грузии статуса кандидата было правильным решением.

«И мы упорно работали, в том числе с грузинскими официальными лицами, чтобы убедить провести несколько реформ, которые были абсолютно необходимы. А спустя несколько недель мы наблюдаем за попытками принять это законодательство. Посмотрим, что предпримет президент: она заявила, что у нее есть право вето», - добавил президент Европейского совета.

Мишель отметил, что ЕС следит за риторикой, которая, по большому счету, «не является позитивной»: «Мы находимся на связи с властями Грузии. Я надеюсь, что грузинское правительство прольет свет на свои намерения, но если оно хочет вступить в ЕС, оно должно уважать фундаментальные принципы верховенства закона и демократии».