«Иноагентам» в России закрыли путь во власть

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, запрещающий «иноагентам» выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, быть доверенными лицами и наблюдателями. Об этом сообщают российские СМИ.

Сенаторы одобрили пакет поправок, которые вносятся в том числе в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», объединяющий в себе все ограничения для «иностранных агентов». После внесения изменений в нем будет говориться, что «иноагенты» не могут «замещать должности в органах публичной власти, в том числе выборные должности государственной гражданской службы и муниципальной службы».

Поправки обязывают людей, решивших участвовать в выборах, «прекратить статус иностранного агента». Если окажется, что у зарегистрированного кандидата есть статус «иноагента», это станет основанием для отмены регистрации судом. В законопроекте также говорится, что гражданина могут лишить статуса депутата и сенатора досрочно в случае признания его «иноагентом».