Кто сможет получить социальный кредит на образование?

Согласно изменениям, внесенным Кабинетом министров Азербайджана в правила получения студенческих кредитов, право на получение студенческого социального кредита на образование также будут иметь следующие категории лиц:

Студенты, у которых родитель получают трудовую пенсию в связи с потерей главы семьи; студенты, получающие президентскую стипендию, если у одного из родителей диагностирована инвалидность в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма, а у другого родителя диагностировано 81-100-процентное нарушение функций организма, или по уходу за инвалидами в возрасте до 18 лет; студенты, один из родителей которых был приговорен к лишению свободы, а другой родитель подпадает под любую из категорий, упомянутых в данном постановлении.