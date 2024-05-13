Волчанск Харьковской области почти разрушен из-за постоянных обстрелов российскими захватчиками: ситуация в городе критическая. Об этом заявил глава местной военной администрации (МВА) Тамаз Гамбарашвили в эфире телемарафона.

«Ситуация на сегодняшний день такая же тяжелая и критическая как вчера и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушен. ВСУ защищают наш город, он полностью под контролем, но есть небольшие группы, которые пытаются зайти на окрестности города. Поэтому там идет стрелковый бой», - подчеркнул чиновник.

Глава МВА отметил, что бои в окрестностях Волчанска идут постоянные, также постоянные обстрелы города.

«Поэтому ситуация крайне тяжелая. Что касается жителей города, мы проводим эвакуацию населения. Большинство людей выехали самостоятельно на своем автотранспорте. Сейчас мы занимаемся тем населением, которое не имеет возможности самостоятельно уехать», заявил Гамбарашвили.