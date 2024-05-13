О чем говорили Шмыгаль и Блинкен в Киеве?

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном очередной пакет военной помощи в размере $400 млн и конфискацию российских активов. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на публикацию премьера.

"Подчеркнул необходимость усилить ПВО в Украине, в частности для защиты энергетических объектов. Получил уверенность, что Соединенные Штаты работают в этом направлении. Также важная тема нашего диалога – конфискация российских активов. Ищем решение, как использовать их в пользу Украины", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, в ходе встречи было отмечено, что ряд частных компаний из США заинтересован в инвестициях в Украину, в связи с чем, стороны обсудили создание возможностей для инвестиций частного сектора.