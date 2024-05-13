Европарламент: Тбилиси, мы тебя слышим!

Президент Европарламента Роберта Метсола отреагировала на текущие события в Тбилиси, заявив, что в Европе слышат голос грузин.

«Тбилиси, мы тебя слышим! Мы видим тебя! [Стоящие] на улицах грузины мечтают о Европе. Они гордо размахивают европейским флагом. Они хотят европейского будущего. Они ожидают европейских ценностей и стандартов. Европарламент поддерживает народ Грузии», — пишет Метсола.

Сегодня парламент Грузии принял закон об «иноагентах» в третьем чтении. Законопроект поддержали 84 парламентария, против проголосовали 30 депутатов. После принятия закона у парламента Грузии началась акция протеста.