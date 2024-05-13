Блинкен о вступлении Украины в НАТО

Процесс принятия Украины в организацию Североатлантического договора (НАТО) будет подкреплен для Киева серией двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами, рассчитанными на 10 лет. Как передают СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте.

"В июле, когда мы проведем саммит в Вашингтоне, мы предпримем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в формировании устойчивых боеспособных украинских Вооруженных сил, оказывая поддержку текущим реформам, которые интегрируют Украину в альянс. А мост Украины в НАТО будет укреплен серией взаимодополняющих двусторонних соглашений по безопасности. В настоящее время 32 страны ведут переговоры с Украиной по заключению этих соглашений, девять из которых уже завершены", - сказал шеф американской дипломатии.

Он также добавил, что согласно десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины по целому ряду важнейших направлений, "начиная с ее ВВС: от противовоздушной обороны до беспилотников и разминирования".