Интервью с президентом ООО «Azercell Telecom» Зариной Зейналовой

В интервью Зарина Зейналова рассказывает о своих ожиданиях от предстоящего мероприятия, партнерствах, налаженных в рамках прошлогодней конференции, крупных проектах компании и многом другом .

В нем подчеркивается роль Azercell в формировании телекоммуникационного ландшафта Азербайджана, затрагивая широкий спектр вопросов - от расширения технических возможностей до установления стратегических партнерств.

В преддверии конференции GSMA M360 2024 на международной платформе MWL ( Mobile World Life ) было опубликовано интервью с Зариной Зейналовой - президентом ООО «Azercell Telecom», выступающего в роли главного спонсора мероприятия.

- GSMA M360 Eurasia уже во второй раз проходит в Баку. Почему Азербайджан был выбран местом для проведения подобного мероприятия?

- Выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны GSMA M360 Eurasia уже во второй раз отражает роль страны в продвижении повестки инноваций и цифрового прогресса в регионе. Это решение подчеркивает быстрое социально-экономическое развитие Азербайджана и его приверженность внедрению новейших технологий.

Эти стратегические приоритеты, фокусирующиеся на инновациях и технологическом прогрессе, очень ясно отражены в «Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030».

Мобильные операторы по всему миру играют ключевую роль в обеспечении цифровой устойчивости. Azercell как лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана полностью осознает свою ответственность за участие в формировании цифровой экосистемы страны. На этом фоне наши усилия, направленные на соответствие новым требованиям к производительности телекоммуникационных сетей, играют важную роль.

Проект Azercell по расширению и модернизации сети является краеугольным камнем этого успеха. Инициатива, реализация которой продолжалась более 18 месяцев, значительно расширила покрытие сети Azercell: по всему Азербайджану было развернуто более 300 новых базовых радиостанций и модернизировано примерно 1600 существующих. Как результат этих усилий сеть LTE Azercell теперь включает более 3400 станций, обеспечивая надежное покрытие и улучшенный пользовательский опыт для более чем 5 миллионов абонентов.

Я считаю, что стратегические инициативы Азербайджана в области цифровизации и его успехи в преодолении цифрового неравенства делают нашу страну идеальным выбором для проведения мероприятия GSMA M360 Eurasia, предлагая участникам взглянуть на уровень цифрового развития страны и ее стремление к технологическому прогрессу.

- Какие моменты прошлогодней конференции GSMA M360 Eurasia вы считаете знаковыми и что сделало это мероприятие особенным?

В прошлом году мероприятие привлекло участников из 29 стран мира, собрав в Баку региональных лидеров и международных экспертов в области мобильных и цифровых технологий для обсуждения тенденций, возможностей и вызовов отрасли. На конференции были рассмотрены лучшие стратегии и практики, позволяющие таким компаниям, как Azercell, удерживать лидерство в постоянно меняющейся технологической среде.

В целом конференция предоставила отличную платформу для обмена мнениями по вопросам защиты критически важной инфраструктуры, а также для обсуждения возможностей инвестирования в будущий рост телекоммуникационных компаний и получения дополнительной прибыли.

Более того, способствуя общему успеху отрасли, мероприятие обеспечило множество возможностей для налаживания новых связей в различных бизнес-вертикалях. Особенно хочу подчеркнуть положительное влияние, которое оно оказало на развитие сотрудничества между лидерами отрасли и экспертами.

Меня безусловно радует, что именно Azercell, выступающий в качестве главного спонсора конференции, сыграл ключевую роль в этом знаменательном событии.

- Регулярное участие крупнейшего оператора мобильной связи Азербайджана в качестве генерального спонсора подчеркивает стратегическую важность этого события. Не могли бы вы объяснить, почему ежегодная конференция M360 Eurasia имеет столь особое значение для Azercell?

- Azercell, как я уже отмечала, являясь одним из ключевых игроков цифровой экосистемы страны, постоянно стремится вносить свой вклад в ее развитие и вывести отрасль на качественно новый уровень. В соответствии с нашей стратегической целью «Упрощаем доступ, расширяем возможности» мы стараемся достичь этого путем предоставления высококачественных услуг и обеспечения бесперебойной мобильной связи, а также использования инновационных методов обслуживания клиентов и совершенствования технических возможностей компании.

К примеру, в прошлом году мы представили ряд технологических инноваций, включая Виртуального Ассистента AiCell на базе искусственного интеллекта, предлагающего комплексные услуги на азербайджанском языке. В целом, чтобы поддержать подобные инновации и обеспечить надежность нашей IТ-системы, мы инициировали масштабную программу трансформации, инвестируя значительные средства в передовые технологии. Эти усилия включают в себя и модернизацию Системы Поддержки Бизнеса (BSS) – основу наших IТ-операций, направленную на улучшенное взаимодействие с клиентами и предоставление им передовых тарифных планов.

Возвращаясь к вашему вопросу, я хочу отметить, что мероприятие M360 Eurasia важно для Azercell также с точки зрения платформы обмена опытом, взаимодействия с лидерами отрасли и обсуждения новых тенденций.

В ходе этой конференции мы уже установили партнерство с рядом международных компаний. Говоря о соглашениях, подписанных в рамках прошлогоднего мероприятия, хотелось бы особенно выделить стратегическое партнерство между Azercell и «e& International» (ранее известной как Etisalat Group), которое дало нам доступ к обширному опыту этой компании на мировом рынке.

- Что вы можете сказать о главной теме мероприятия этого года «Сила цифровых технологий»? Почему эта тема столь актуальна сегодня? Какие тенденции и события, на ваш взгляд, будут доминировать в дискуссиях на мероприятии 2024 года?

Конференция отражает преобразующее влияние технологий на сегодняшний мир. Эта тема особенно актуальна в настоящее время, поскольку мы являемся свидетелями беспрецедентного научно-технического прогресса, который открывает огромные возможности для инноваций и роста. Этот переход влечет за собой автоматизацию процессов во многих областях и требует интеграции в нашу повседневную деятельность таких передовых технологий, как облачные вычисления, роботизация, искусственный интеллект и машинное обучение.

Эти темы весьма актуальны и своевременны для нашей страны, поскольку тесно связаны с ключевыми приоритетами, определенными в плане социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. Эти области включают современные инновации, конкурентоспособный человеческий капитал и чистую окружающую среду для «зеленого роста».

Важно отметить, что обсуждения будут сфокусированы не только на технологических аспектах цифровой трансформации, но и на ее воздействии на рынок труда. Сессия, посвященная цифровой ДНК, будет сфокусирована на важности развития навыков, необходимых участникам рынка для успешной адаптации в эпоху цифрового развития. Azercell будет представлен в этих обсуждениях, демонстрируя наш подход к управлению человеческим капиталом в авангарде этих изменений для поддержания стратегических целей компании.

Более того, в рамках мероприятия, предшествующего конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в этом году, особое внимание будет уделено повестке ESG. Эта сессия затронет критически важные вопросы взаимосвязи процессов цифровизации и борьбы с изменением климата, объединение усилий разных отраслей для обеспечения устойчивого развития и нулевых выбросов. Будут представлены ключевые идеи лидеров телекоммуникационной отрасли, демонстрирующие, как цифровые инновации могут стимулировать экологическую ответственность. В ходе этой сессии мы представим наш отчет по ESG, подчеркивающий приверженность Azercell принципам устойчивого развития и корпоративной ответственности.

- Мероприятие обещает достаточно насыщенную программу, чтобы привлечь внимание. Но хотелось бы узнать, есть ли еще что-то, что вы бы хотели добавить? Какие еще интересные моменты ждут потенциальных гостей?

Участников мероприятия ожидают информативные дискуссии и выступления на панельных сессиях. Гостям будет представлена возможность установления новых партнерских связей, направленных на разработку эффективных стратегий для более экологичного, безопасного и взаимосвязанного будущего.

Хочу отметить, что благодаря успеху прошлогодней конференции, в мероприятии 2024 года примут участие представители высшего руководства широкого круга международных компаний, относящихся к различным бизнес-вертикалям. В рамках мероприятия гости смогут получить инсайты непосредственно от лидеров отрасли, пообщаться с коллегами и внести свой вклад в формирование будущего цифровых инноваций и устойчивого развития.

Но самое главное, у них будет возможность посетить Баку - уникальный город, где Восток встречается с Западом, и древняя история которого гармонично сочетается с динамичным прогрессом!