Польша потратит миллионы на укрепление спецслужб

Правительство Польши выделит из резервов дополнительные 100 млн злотых ($25 млн) на финансирование деятельности спецслужб и органов разведки. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

"Мы выделим - я принял это решение сегодня - 100 млн злотых на усиление Агентства внутренней безопасности и Агентства разведки", - отметил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вела в социальных сетях его канцелярия.

Он пояснил, что средства будут выделены "из резерва председателя Совета министров", также будут изысканы иные источники финансирования с тем, чтобы избежать роста дефицита госбюджета. Помимо этого, Кабмин постановил возобновить деятельность представительств Агентства внутренней безопасности (польской спецслужбы) в 10 воеводствах страны, которые были закрыты по решению премьера Беаты Шидло (2015-2017), добавил Туск.

Глава правительства также заявил, что польские спецслужбы и органы разведки были ослаблены в последние годы, в том числе в результате решений правительства, сформированного партией "Право и справедливость".