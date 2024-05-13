Блинкен: Украинцы могут многому научить НАТО

Украинцы могут многому научить НАТО и обезопасить Североатлантический альянс. Как передают СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте.

«Украина – это гораздо больше, чем просто получатель советов и помощи. Ваши воины сталкиваются с величайшей угрозой трансатлантической безопасности со времен окончания Холодной войны и имеют больше опыта, чем кто-либо на Земле, в ведении будущих войн. Вам есть чему научить Альянс, и НАТО будет в большей безопасности, если ваши вооруженные силы будут на нашей стороне», - заявил госсекретарь США.

Он также отметил, что у США есть план приближения дня, когда «Украина сможет твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом плане», что позволит перевести американскую поддержку на «более устойчивый уровень».

«Украинский народ хочет того же самого. Они не хотят полагаться на других в обеспечении своей безопасности и процветания. У нас есть план, и мы работаем вместе с Украиной и широкой сетью партнеров над его реализацией», - добавил госсекретарь.