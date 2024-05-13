Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:09

До истечения срока выполнения договоренности между Азербайджаном и Арменией о возвращении Баку 4 неэсклавных сел Газахского района, а также делимитации границы двух стран в направлении этих сел остается всего один день. Согласно договоренности, демаркация линии границы, определенной по принципам Алма-Атинской декларации 1991 года (проходит между селами Хейримли, Гызылхаджилы, Ашагы Эскипара и Баганис Айрым Газахского района и селами Беркабер, Воскепар, Кирен и Баганис Иджеванского района Армении), должна быть завершена к 15 мая. В результате оккупированные села должны быть возвращены Азербайджану, а по обе стороны вдоль линии - размещены пограничники.

Стороны завершили демаркацию линии границы, проходящей в направлении сел Хейримли, Гызылхаджилы, Ашагы Эскипара и Баганис Айрым, несколько дней назад: по официальной информации, там установлено около 40 пограничных постов. Демаркация линии границы, проходящей между селами Хейримли и Кирен, почти завершена: в 8 из 12 точек, отмеченных на карте, установлены столбы. Работы по остальным 4 точкам были остановлены несколько дней назад. Эти точки расположены в непосредственной близости от домов и хозяйственных объектов села Кирен. Более того, стало известно, что в годы оккупации некоторые армяне, проживающие в селе Кирен, незаконно присвоили земли, относящиеся к административной территории другого населенного пункта - Хейримли, и построили там дома и коммерческие объекты. Кроме того, они получили свидетельства о праве собственности на эти земельные участки. Теперь захваченные территории должны быть возвращены Азербайджану. Депутат Ваге Галумян от правящей партии «Гражданский договор» сообщил накануне журналистам, что причина приостановки работ по демаркации между селами Кирен и Хейримли связана с «тремя спорными моментами». По его словам, столбы, установленные в этих точках, находятся на земельных участках, принадлежащих некоторым жителям.