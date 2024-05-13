Госсекретарь США: Будем изымать российские активы

Американская администрация намерена воспользоваться предоставленными Конгрессом США новыми полномочиями, позволяющими произвести конфискацию замороженных активов России. Как передают СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте.

"Наш Конгресс наделил нас полномочиями изымать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены ими воспользоваться", - сказал он.

При этом Блинкен подтвердил, что США продолжают взаимодействовать с партнерами по Группе семи (G7), настаивая, чтобы и они пошли на изъятие замороженных российских авуаров.

По его словам, США работают с партнерами по G7, добиваясь того, чтобы "иммобилизованные суверенные активы России были использованы для возмещения ущерба" Украине.