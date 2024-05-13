США и Британия «ударят» по руководству Грузии

Соединенные Штаты введут персональные санкции в отношении руководства Грузии, если в стране будет подорвана демократия. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси.

«Если закон [об иноагентах] продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей», - сказал О'Брайен.

Заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани заявила, что закон об «иноагентах» может «поставить крест» на планах Грузии по вступлению в ЕС и НАТО.

«Законопроект и организованные попытки запугать протестующих, сопровождавшие его [обсуждение], не соответствуют демократическим ценностям страны, претендующей на вступление в НАТО, и создают риск того, что на евроатлантических устремлениях Грузии будет поставлен крест», — сказала она.

Гани добавила, что 14 мая обсудила ситуацию с послом Грузии. Она указала, что Лондон «с глубокой тревогой» наблюдает за происходящим: «Я призываю правительство Грузии изменить курс и отозвать этот законопроект».