Шушинцы продолжают возвращаться домой фото
Продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Шуша. Очередной группе переселенцев, прибывшей во вторник в Шушу, вручены ключи от новых квартир.
В родной край вернулись 136 шушинцев – 38 семей. Группа переселенцев состоит из семей, ранее временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных частях республики.
В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие официальные лица.
Таким образом, в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 58 семей – 224 человек.