США рассчитывают, что президент Грузии применит вето в отношении закона об «иноагентах», но если он вступит в силу, Штаты будут вынуждены фундаментально пересмотреть двусторонние отношения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы ожидаем, что президент его заветирует», - сказала она журналистам, добавив, что остается «неясным, пойдет ли парламент на преодоление вето»: «Посмотрим, как поступит парламент Грузии. Если законопроект пройдет, то это вынудит нас фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией».

Представитель американского лидера отказалась уточнить, в чем именно заключались бы результаты такой переоценки.