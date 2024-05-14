Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 14 мая 2024, 22:38

Похоже, сейчас самое время подвести первые итоги почти полуторамесячного протестного марафона, охватившего Грузию. После того, как парламент Грузии принял в третьем чтении «русский закон», напряжение в обществе чуть ослабло. Но после того, как президент страны Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об «иноагентах», а действующая власть, естественно, попытается его преодолеть, следует ожидать еще более мощной вспышки общественного негодования. Еще в понедельник днем ваш покорный слуга планировал написать о шансах сторон и о том, куда вообще катится Грузия. А потом наступил вечер понедельника, и все резко изменилось. Впрочем, обо всем по порядку.

Когда Бидзина Иванишвили с подачи своих сторонников повторно внес на рассмотрение законопроект об «иностранных агентах», это выглядело в высшей степени нелогично. И действительно, дела у «Грузинской мечты» шли лучше некуда – оппозиция разваливалась на глазах, политическая активность общества опустилась до нуля, все занимались своими делами и, похоже, просто забыли, что в октябре предстоят парламентские выборы, на которых победа правящей партии выглядела абсолютно решенным делом. Даже несмотря на низкий рейтинг «Грузинская мечта» могла легко победить за счет того, что оппозиционные голоса распределились бы между семью-восемью партиями, из которых шансы преодолеть пятипроцентный электоральный барьер имеют две, максимум, три партии… Вдобавок, сборная Грузии по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы, что полностью отодвинуло на второй план все остальное. Словом, складывалась ситуация, которой позавидовала бы любая власть в мире, – общественное спокойствие, близкое к нирване, и такая же апатия на политическом фронте. Казалось бы, ну все у правящей партии в шоколаде, сидите себе спокойно и не будите лихо, пока оно тихо…

И вот на фоне этого умиротворяющего штиля вдруг как гром среди ясного неба грянуло необъяснимое вынесение в парламент законопроекта об «иноагентах». Спрашивается, зачем?! Для «Грузинской мечты» этот шаг за полгода до парламентских выборов выглядел как выстрел в обе ноги. Есть несколько объяснений маниакальному стремлению правящей партии принять «русский закон». Наиболее популярное – «Иванишвили выполняет заказ Путина». То есть, Россия заинтересована вырвать Грузию из сферы влияния Запада, Москва диктует «мечтателям» какие именно решения надо принимать, а те, в свою очередь, беспрекословно подчиняются. Есть и другие версии. Например, в Абхазии поговаривают, что Москва в знак благодарности за образцовое поведение пообещала Тбилиси частично решить вопрос с оккупированными территориями. Мнение абхазской общественности достаточно точно выразил известный в республике журналист Инал Хашиг, по словам которого принятие «русского закона» для власти Грузии - шаг настолько рискованный, а выгоды от него - настолько сомнительны, что в основе решимости партии Иванишвили, скорее всего, лежит, ну очень большая мотивация. Такая, например, как восстановление территориальной целостности Грузии…

Есть и другие, не слишком распространенные мнения, одного из которых придерживается ваш покорный слуга. Я считаю, что доминирующим мотивом основателя и духовного лидера «Грузинской мечты» является что-то глубоко личное, персональное. Ну, а все возможные геополитические последствия, типа смены внешнеполитического курса, – это лишь побочные последствия, вторичные факторы. Словом, спорить на эту тему можно было до бесконечности, однако наступил тот самый вечер понедельника, когда выяснилось, что, оказывается, все дело в… двух миллиардах долларов. История эта началась несколько лет назад, когда Бидзина Иванишвили вложил определенную сумму в швейцарский «Swiss bank», а спустя какое-то время оказалось, что его персональный банкир, некий Патрик Лескадрон, то ли неудачно инвестировал деньги Иванишвили, то ли намеренно обкрадывал олигарха, но в итоге он потерял несколько сот миллионов долларов. Иванишвили, естественно, подал на это кредитное учреждение в суд, победил, однако «Swiss bank» не может вернуть ему компенсационные два миллиарда долларов, поскольку он обанкротился, и ему сейчас явно не до Бидзины. Казалось бы, да, крайне неприятно, кто же спорит. Но какое это имеет отношение к закону об «иноагентах»? А вот самое что ни на есть прямое!

Исходя из психологических особенностей характера грузинского олигарха, ему было трудно поверить, что затеянная им тяжба со «Swiss bank» – это всего лишь судебный процесс. По информации коллег-журналистов, бравших по этому поводу интервью у Иванишвили, олигарх на сто процентов убежден, что на самом деле деньги, которые он потерял, — это не проблема швейцарского банка, а происки американцев, которые хотят его погубить и пустить по миру… Что, кстати, подтверждается официальной риторикой «Грузинскай мечты», которая за десять лет нахождения у власти не позволяла себе ни один выпад в адрес западных союзников. Первое негативное упоминание Запада в целом и США в частности было связано именно с тяжбой против «Swiss bank». В дальнейшем, окончательно уверовав в теорию заговора и испытывая в этой связи соответствующие комплексы, лидер «Грузинской мечты», выступая 29 апреля перед своими сторонниками, ввел в официальный лексикон грузинской внешней политики такие понятия, как «мировое правительство» и «глобальная партия войны». Которые, естественно, были сразу же подхвачены лидерами партии.

Отвечая на вопрос журналистов, зачем «Грузинской мечте» понадобилось проталкивать крайне непопулярный в обществе закон об иноагентах, премьер-министр Ираклий Кобахидзе дал настолько обескураживающий ответ, что его имеет смысл процитировать полностью. «В прошедшие месяцы были случаи, когда… Бидзина Иванишвили отказал во встрече зарубежным дипломатам и политикам, - сказал Кобахидзе. - Во всех случаях причина отказа была одна и та же – Бидзина Иванишвили заявлял, что де-факто он и так находится под санкциями, у него заморожены два миллиарда долларов, которые он реально доверил Западу и, к сожалению, эти суммы оказались в руках партии "глобальной войны». Так что, любые встречи господина Иванишвили состоятся только после того, как закончится шантаж и де-факто санкции». На мой взгляд, слишком витиевато даже для премьер-министра. Можно было сказать проще - «Верните Иванишвили два миллиарда долларов, и мы сразу же отмотаем все назад…». Вот вам и весь выдающийся геополитический расклад. Анализируя действия лидера правящей партии, надо выбирать самый простой, самый мелкий и самый персональный мотив. Как в том самом легендарном фильме: «Ничего личного, только бизнес», а тут все строго наоборот – «Только личное и никакого бизнеса».