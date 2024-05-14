Баграт снова собирает «своих»

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян призвал своих сторонников собраться в среду в 16:00 по местному времени в центре Еревана и высказать свой протест премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который будет принимать участие в это время в ежегодном собрании и бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщают армянские СМИ.

«Завтра состоится международный форум в здании нашей оперы, в котором примет участие множество иностранных компаний. На этом собрании выступит руководитель этого правительства (Пашинян – ред.). У нас у всех есть возможность находиться там и высказать свое несогласие с незаконным процессом делимитации.

Нас должно быть много, и мы должны показать международному сообществу через присутствующие на форуме компании свое несогласие и протест», - сказал Галстанян.