А Азербайджан готовится к летнему туризму а у нас официоз
Вопросы развития сотрудничества государственного и частного секторов, расширения связей с субъектами индустрии, продвижения туристических возможностей страны на зарубежных рынках, а также повышения туристической привлекательности и качества услуг обсуждены 14 мая на IV Генеральной ассамблее Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) на тему “Подготовка к летнему сезону”.
Как сообщает haqqin.az, выступая на мероприятии, руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов отметил, что организованность специализированных общественных объединений в сфере туризма, а также отрасли в целом играет важную роль в развитии партнерства между государством и бизнесом, в том числе установлении эффективных и гибких связей с отраслью.
К.Гасымов, подчеркнув, что Госагентство по туризму поддерживает деятельность АТАА и других объединений, действующих в сфере туризма, отметил и важность сотрудничества с отраслью в ряде таких важных направлений, как регулирование туризма, улучшение делового и инвестиционного климата, создание туристических продуктов, маркетинг и продвижение.
Выступая на ассамблее, председатель правления АТАА Гойдениз Гахраманов отметил, что основная деятельность Ассоциации туристических агентств Азербайджана, объединяющей вокруг себя 170 туристических компаний, заключается в прогрессе туризма, защите прав членов и поддержке их деятельности, продвижении Азербайджана как привлекательного туристического направления в зарубежных странах, а также увеличении потока туристов в страну. Он отметил, что за последние годы ATAA провела около 300 встреч с различными государственными учреждениями и организациями, авиаперевозчиками, международными партнерами по восстановлению и развитию туризма в стране, а также двусторонние и многосторонние дискуссии.
Коснувшись важности совместной деятельности государственного и частного секторов, Гойдениз Гахраманов, заявил, что расширение возможностей сотрудничества в данном направлении и расширение взаимодействия с другими субъектами промышленности будут стимулировать быстрое развитие туристической отрасли.
Согласно уставу Ассоциации, в ходе заседания состоялись выборы нового председателя и членов Совета правления АТАА. Действующий председатель Гойданиз Гахраманов и члены правления были переизбраны на следующий период.
В рамках мероприятия были организованы панельные дискуссии по возможностям подготовки к летнему сезону и повышения туристической привлекательности, устранению сезонности в туризме, развитию въездного и внутреннего туризма, новым направлениям в выездном туризме, сотрудничеству туроператоров с туристическими компаниями и ряду других вопросов, в том числе обсуждены предложения и даны ответы на вопросы, интересующие представителей отрасли.
На панельных дискуссиях на основе статистики первых 4 месяцев текущего года был отмечен почти 40-процентный рост числа въехавших иностранных граждан. Также с учетом таких факторов, как предстоящий летний туристический сезон и проведение масштабных международных мероприятий в стране в ближайшие месяцы, была спрогнозирована положительная динамика до конца года, а в целом 2024-й отмечен наиболее успешным годом в туризме после кризиса пандемии.