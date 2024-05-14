Рамиль Алиев, собкор 14 мая 2024, 22:52

Вопросы развития сотрудничества государственного и частного секторов, расширения связей с субъектами индустрии, продвижения туристических возможностей страны на зарубежных рынках, а также повышения туристической привлекательности и качества услуг обсуждены 14 мая на IV Генеральной ассамблее Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) на тему “Подготовка к летнему сезону”. Как сообщает haqqin.az, выступая на мероприятии, руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов отметил, что организованность специализированных общественных объединений в сфере туризма, а также отрасли в целом играет важную роль в развитии партнерства между государством и бизнесом, в том числе установлении эффективных и гибких связей с отраслью.

К.Гасымов, подчеркнув, что Госагентство по туризму поддерживает деятельность АТАА и других объединений, действующих в сфере туризма, отметил и важность сотрудничества с отраслью в ряде таких важных направлений, как регулирование туризма, улучшение делового и инвестиционного климата, создание туристических продуктов, маркетинг и продвижение. Выступая на ассамблее, председатель правления АТАА Гойдениз Гахраманов отметил, что основная деятельность Ассоциации туристических агентств Азербайджана, объединяющей вокруг себя 170 туристических компаний, заключается в прогрессе туризма, защите прав членов и поддержке их деятельности, продвижении Азербайджана как привлекательного туристического направления в зарубежных странах, а также увеличении потока туристов в страну. Он отметил, что за последние годы ATAA провела около 300 встреч с различными государственными учреждениями и организациями, авиаперевозчиками, международными партнерами по восстановлению и развитию туризма в стране, а также двусторонние и многосторонние дискуссии. Коснувшись важности совместной деятельности государственного и частного секторов, Гойдениз Гахраманов, заявил, что расширение возможностей сотрудничества в данном направлении и расширение взаимодействия с другими субъектами промышленности будут стимулировать быстрое развитие туристической отрасли.