Спикер турецкого парламента об угрозе Третьей мировой

Наша главная цель - обеспечить восстановление Украины путем скорейшего прекращения войны. Об этом заявил спикер парламента республики Нуман Куртулмуш на встрече с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Турецкий спикер выразил обеспокоенность продолжением конфликта, указывая на потенциальные риски для международной стабильности.

«К сожалению, это война не только между Россией и Украиной, если она продолжится, то несет потенциал перерастания в войну всего западного мира и РФ. Наличие очень серьезного конфликтного потенциала, который может поджечь фитиль третьей [мировой] войны, угрожает миру во всем мире. Наша главная цель - как можно скорее закончить эту войну и восстановить Украину», - сказал он.

Спикер парламента отметил, что Россия и Украина являются двумя важными для Турции странами и соседями в Черном море.

«Как Турция мы прилагаем большие усилия для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной, обеспечения территориальной целостности Украины, прочного и честного мира», - сказал Куртулмуш.