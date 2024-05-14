Помощник Байдена летит на Ближний Восток

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан нанесет во главе американской делегации визиты в Саудовскую Аравию и Израиль в ближайшие выходные дни. Об этом сообщили портал Axios и агентство Reuters.

Как уточнил Axios, ссылаясь на трех должностных лиц США и Израиля, предполагается, что обсуждаться в ходе предстоящих переговоров будут прежде всего ситуация вокруг палестинского города Рафах и перспективы нормализации на Ближнем Востоке.

Как ожидается, американских эмиссаров примут в том числе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Салливана будут сопровождать координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк, специальный координатор Белого дома по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Эймос Хокстин и советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

По свидетельству Axios, США достигли с Израилем взаимопонимания насчет того, что расширения военных операций еврейского государства в Рафахе не произойдет до визита делегации на Ближний Восток.

Белый дом надеется продлить эту договоренность как минимум до очной межведомственной встречи американских и израильских должностных лиц по ситуации вокруг Рафаха, которую предполагается провести в Вашингтоне после нынешней поездки Салливана на Ближний Восток, отмечает портал. Согласно изложенной им информации, Салливан также предпримет попытку добиться прогресса в оформлении мегасделки между Саудовской Аравией и Израилем, которая предусматривает нормализацию их двусторонних отношений.