Переговоры Украины и Люксембурга

Украина и Люксембург начали двусторонние переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. О начале работы над документом договорились президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора накануне. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на Офис президента.

Согласно распоряжению президента страны, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

«Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в том числе в таких вопросах, как сопредседательство в ИТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении безопасности», – подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны тщательно проработали текст проекта соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги. По результатам первого раунда они отметили существенный прогресс на пути к подписанию документа.