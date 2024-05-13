ЦАХАЛ знает, где ХАМАС держит заложников

Похищенные 7 октября израильтяне в Рафахе. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишут израильские СМИ.

По его словам, он вместе с главой генерального штаба генерал-лейтенантом Герци Халеви посетил Рафах. Командиры бригад, с которыми они там встречались, сообщили, что в Рафахе есть заложники.

«В Рафахе находятся заложники, мы полны решимости сделать все, чтобы вернуть их домой», - сказал Хагари.

Пресс-секретарь также проинформировал, что в Газе в настоящее время действуют три дивизии: в частности, на севере Газы армейские части воюют в новых районах.