Блинкен: Путин ошибается…
Президент России Владимир Путин ошибается, если делает ставку на длительную войну, поскольку время играет не на его стороне. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Киевском политехническом институте, передают украинские СМИ.
По его словам, сейчас можно увидеть информацию, что время играет на руку Путину, ведь у него есть большие ресурсы в живой силе и технике: якобы это должно «гарантировать России победу».
«Однако это не так, ведь Россия 20 лет проигрывала борьбу за контроль над Украиной. Путин ошибается — время на стороне Украины. Потому что с каждым месяцем работа, которую мы делаем вместе, приближает Украину к членству в ЕС и НАТО», — подчеркнул он.
Также Блинкен напомнил, что с каждым месяцем Украина подписывает больше соглашений по гарантиям безопасности, наращивает оборонное производство, получает больше западного оружия и укрепляет экономику.
«Россия двигается назад во времени, Украина идет вперед», — резюмировал он.