Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Леву Мартиросяна - предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе в 8-м управлении Генерального штаба Вооруженных сил России, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, в отношении Мартиросяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля.

"Кузнецов Ю.В., рaнее зaнимавший руковoдящую дoлжность в 8-м упрaвлении Генштaба Воoруженных сил РФ, был личнo знакoм с Мартирoсяном пo службe, в связи с чeм у Кузнeцова вoзник прeступный умысeл, нaправленный на пoлучение взятки личнo в особo крупнoм размeре за сoвершение дeйствий, котoрым oн мoжет спосoбствовать в силу свoего дoлжностного полoжения, знaчимости и aвторитета зaнимаемой дoлжности, а тaкже за общeе покровительствo по службe в интересах взяткодaтеля", - говорится в сообщении суда.

По версии следствия, Мартиросян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).