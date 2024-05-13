Новая партия помощи Украине от Франции
Франция готовит для Украины новую военную помощь. Об этом заявил министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню, сообщает ВВС.
Отмечается, что Франция отправляет Украине партию ракет «земля-воздух» Aster 30 для ранее поставленных комплексов SAMP/T.
Ранее сообщалось, что правительство Италии намерено утвердить пакет военной помощи для Украины на саммите G7 13 июня. Пакет предусматривает поставки системы ПВО SAMP/T.
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