США вооружает Израиль на миллиард долларов

Администрация президента США Джо Байдена работает над предложением о поставке Израилю новых вооружений на сумму более $1 млрд. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, оно включает потенциальную передачу танковых боеприпасов на $700 млн, тактических машин на $500 млн и минометных снарядов на $60 млн. Как отмечает издание, решение продолжить поставки оружия подчеркивает нежелание Байдена «углублять разногласия» с властями Израиля.

Байден заявил 8 мая в интервью телекомпании CNN, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа. В тот же день министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены, в частности, поставки бомб большой мощности.