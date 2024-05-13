Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 06:41

Как известно, американцы сильно недовольны тем, что выбор кандидатов в президенты в этом году сводится к соревнованию двух сильно немолодых людей. Так, согласно опросу, проведенному АBC News/Ipsos, 59% американцев считают, что оба предполагаемых кандидата слишком стары, чтобы переизбираться на второй срок. При этом, логично и вполне справедливо, претензий к Байдену больше, ведь он все-таки старше на целых четыре года, да и выглядит более ветхим. Психологи из Корнелльского университета Гарри Сигал и Джон Гартнер считают, что разница в здоровье между кандидатами существенная, и она, вопреки общему мнению, не в пользу Трампа.

«Я всегда говорю людям: посмотрите на Дональда Трампа сейчас, потому что это Дональд Трамп в его лучшей форме, которую вы можете видеть, - цитирует доктора Гартнера Daily Mail. – Потому что деменция – это болезнь, при которой состояние человека постоянно ухудшается, а его болезнь ускоряется заметными темпами». Доктор Сигал указывает, что когнитивные проблемы Трампа накладываются на его нарциссическое расстройство личности, при том, что каждый из диагнозов достаточно серьезен, и их обладателя никогда нельзя подпускать к власти. Как говорит ученый, Джо Байден может путать имена и даты, а Дональд Трамп путает людей. Психологи указывают, что речевые ошибки Трампа, когда он заменяет слова на звучащие похоже, то, что специалисты называют фонетической парафазией, может быть признаком ранней деменции.