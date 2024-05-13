Байден стареет, Трамп глупеет Америка сходит с ума
Как известно, американцы сильно недовольны тем, что выбор кандидатов в президенты в этом году сводится к соревнованию двух сильно немолодых людей. Так, согласно опросу, проведенному АBC News/Ipsos, 59% американцев считают, что оба предполагаемых кандидата слишком стары, чтобы переизбираться на второй срок.
При этом, логично и вполне справедливо, претензий к Байдену больше, ведь он все-таки старше на целых четыре года, да и выглядит более ветхим. Психологи из Корнелльского университета Гарри Сигал и Джон Гартнер считают, что разница в здоровье между кандидатами существенная, и она, вопреки общему мнению, не в пользу Трампа.
«Я всегда говорю людям: посмотрите на Дональда Трампа сейчас, потому что это Дональд Трамп в его лучшей форме, которую вы можете видеть, - цитирует доктора Гартнера Daily Mail. – Потому что деменция – это болезнь, при которой состояние человека постоянно ухудшается, а его болезнь ускоряется заметными темпами».
Доктор Сигал указывает, что когнитивные проблемы Трампа накладываются на его нарциссическое расстройство личности, при том, что каждый из диагнозов достаточно серьезен, и их обладателя никогда нельзя подпускать к власти. Как говорит ученый, Джо Байден может путать имена и даты, а Дональд Трамп путает людей.
Психологи указывают, что речевые ошибки Трампа, когда он заменяет слова на звучащие похоже, то, что специалисты называют фонетической парафазией, может быть признаком ранней деменции.
Еще одно указание на проблему, это отсутствие осознания когнитивных проблем: человек делает ошибки и не поправляет себя, поскольку не осознает, что ошибся. Это отличает Трампа от Байдена, который оговаривается, но тут же исправляется. Джо Байден подтверждает характеристику, которую ему дал как-то специальный прокурор Роберт Хур, назвавший его пожилым человеком с плохой памятью.
Разницу же между умственным состоянием двух кандидатов Джон Гартнер охарактеризовал просто: «Мозги Байдена стареют, мозги Трампа слабеют».
Но американские избиратели в своем большинстве считают, что здоровье Байдена вызывает большее беспокойство. Опрос NBC показал, что 76% опрошенных высказали озабоченность ментальным и физическим здоровьем президента, это касается и большинства сторонников Демократической партии. Такое же беспокойство по поводу здоровья Трампа высказало 48% американцев.