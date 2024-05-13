США пригрозили санкциями из-за коридора «Север-Юг»

Отдел информации 06:51

Как сообщал ранее haqqin.az, 13 мая Иран и Индия подписали 10-летнее соглашение о совместной эксплуатации порта Чабахар. Госдепартамент США сразу же выступив с заявлением, предупредил, что данное соглашение может подвергнуться санкциям. Порт Чабахар расположен на юго-востоке Ирана. Дели и Тегеран договорились о совместном развитии порта в 2003 году, но тогда проект отложили из-за введения международных санкций против Исламской республики.

В 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Тегеран сообщил о намерении Нью-Дели вложить 500 миллионов долларов в сооружение портовой инфраструктуры. В мае 2016 года Индия подписала трехстороннее соглашение с Ираном и Афганистаном о строительстве в порту терминала Шахид Бехешти. Отметим, что в будущем планируется связать Чабахар с Международным транспортным коридором Север - Юг, который соединит Индию с Россией через Иран. Этот торговый путь рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. По условиям соглашения компания India Ports Global Limited (IPGL ) инвестирует 120 миллионов долларов в порт Чабахар. Для реализации проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, открыта кредитная линия на сумму 250 миллионов долларов, сообщает издание The Times of India.

Инвестиции предполагают покупку стратегического оборудования и расширение транспортных возможностей, необходимых для превращения порта в динамичный региональный центр торгового транзита. Издание отмечает, что Индия поставила для порта шесть мобильных портовых кранов (два 140-тонных и четыре 100-тонных) и другое оборудование на сумму 25 миллионов долларов. Как заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, соглашение Индии и Ирана по совместной эксплуатации порта Чабахар не освобождено от применения санкций США. «Нам известно о подписании Индией и Ираном 10-летнего контракта о порте Чабахар. Санкции США в отношении Ирана остаются в силе, и мы продолжим их обеспечивать, - сказал чиновник. - Любой, кто рассматривает возможность заключения деловых сделок с Ираном, должен осознавать потенциальный риск, которому он подвергается, а также потенциальный риск санкций».

На вопрос, была ли Индия освобождена от возможных американских санкций в связи с этой сделкой, Патель ответил отрицательно. Вместе с тем он дал понять, что США будут учитывать внешнеполитические цели Индии при подписании соглашения с Ираном. Однако Иран не ограничивается соглашением о совместной эксплуатации порта Чабахар для расширения объемов торговли и грузоперевозок с Индией. Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш заявил накануне в кулуарах церемонии подписания контракта по порту Чабахара, что в ближайшее время будет создана ирано-индийская совместная судоходная компания.