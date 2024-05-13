США пригрозили санкциями из-за коридора «Север-Юг»
Как сообщал ранее haqqin.az, 13 мая Иран и Индия подписали 10-летнее соглашение о совместной эксплуатации порта Чабахар. Госдепартамент США сразу же выступив с заявлением, предупредил, что данное соглашение может подвергнуться санкциям.
Порт Чабахар расположен на юго-востоке Ирана. Дели и Тегеран договорились о совместном развитии порта в 2003 году, но тогда проект отложили из-за введения международных санкций против Исламской республики.
В 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Тегеран сообщил о намерении Нью-Дели вложить 500 миллионов долларов в сооружение портовой инфраструктуры. В мае 2016 года Индия подписала трехстороннее соглашение с Ираном и Афганистаном о строительстве в порту терминала Шахид Бехешти.
Отметим, что в будущем планируется связать Чабахар с Международным транспортным коридором Север - Юг, который соединит Индию с Россией через Иран. Этот торговый путь рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран.
По условиям соглашения компания India Ports Global Limited (IPGL ) инвестирует 120 миллионов долларов в порт Чабахар. Для реализации проектов, направленных на улучшение инфраструктуры, открыта кредитная линия на сумму 250 миллионов долларов, сообщает издание The Times of India.
Инвестиции предполагают покупку стратегического оборудования и расширение транспортных возможностей, необходимых для превращения порта в динамичный региональный центр торгового транзита. Издание отмечает, что Индия поставила для порта шесть мобильных портовых кранов (два 140-тонных и четыре 100-тонных) и другое оборудование на сумму 25 миллионов долларов.
Как заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, соглашение Индии и Ирана по совместной эксплуатации порта Чабахар не освобождено от применения санкций США.
«Нам известно о подписании Индией и Ираном 10-летнего контракта о порте Чабахар. Санкции США в отношении Ирана остаются в силе, и мы продолжим их обеспечивать, - сказал чиновник. - Любой, кто рассматривает возможность заключения деловых сделок с Ираном, должен осознавать потенциальный риск, которому он подвергается, а также потенциальный риск санкций».
На вопрос, была ли Индия освобождена от возможных американских санкций в связи с этой сделкой, Патель ответил отрицательно. Вместе с тем он дал понять, что США будут учитывать внешнеполитические цели Индии при подписании соглашения с Ираном.
Однако Иран не ограничивается соглашением о совместной эксплуатации порта Чабахар для расширения объемов торговли и грузоперевозок с Индией.
Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш заявил накануне в кулуарах церемонии подписания контракта по порту Чабахара, что в ближайшее время будет создана ирано-индийская совместная судоходная компания.
«У нас есть регулярное планирование развития железнодорожной, автодорожной и морской инфраструктуры, и рост транзита в различных секторах Ирана продолжается», — отметил министр
Следует отметить, что в последние годы Россия, по территории которой проходит одна из ветвей транспортного коридора «Север-Юг», резко увеличила грузоперевозки в иранские порты через Каспийское море.
Кроме того, Россия готова предоставить кредит в размере 1,2 миллиарда долларов на строительство железной дороги Решт-Астара, соединяющей железные дороги Ирана и Азербайджана.
В настоящее время стороны прорабатывают проект контракта для реализации проекта. Есть сообщения, что Азербайджан также присоединится к данному проекту.