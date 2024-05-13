В Турции угроза госпереворота. Эрдоган созвал совещание

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника, лидера Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов. Об этом пишет газета Türkiye.

Ранее в Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски с целью изъятия цифровых материалов. Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Бахчели, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.

«Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», — пишет газета.

Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте