Путин предложил мир в Украине
Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, текст которого опубликован на сайте Кремля, заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине для «мирного урегулирования конфликта», при этом переговоры должны учитывать ее интересы и идти вкупе с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности.
«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», - сказал российский лидер, отметив, что это должны быть переговоры, которые учитывают интересы «всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы».
«Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России», - подчеркнул Путин, отметив, что это должны быть надежные гарантии.
При этом российский лидер видит проблемы с надежностью таких гарантий со стороны Запада: «И главная проблема - это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает».
Путин отметил, что РФ готова к переговорам. «Более того, мы вели эти переговоры», - сказал он, напомнив, что в апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации подготовили проект будущего мирного соглашения с учетом требований Киева, в том числе по вопросам обеспечения безопасности Украины в будущем. Однако, по словам президента РФ, вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Путин заверил, что «мы от переговоров никогда не отказывались».
А тем временем в приграничных районах Харьковской области продолжаются бои. Минобороны России 14 мая сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в Харьковской области и о продвижении российских войск вглубь обороны ВСУ. Украинские власти признают, что ситуация на этом направлении сложная.
В очередной сводке американского Института изучения войны (ISW) при этом говорится, что темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области за последние сутки замедлились. Характер наступательной активности российских войск соответствует оценке, согласно которой приоритетом россиян является создание буферной зоны в районе границы, а не более глубокое проникновение в Харьковскую область, отмечают аналитики института.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил накануне, что ситуация в Харьковской области начала стабилизироваться после развертывания дополнительных украинских подразделений и начала оборонительных действий с их стороны.
Источники с обеих сторон также сообщали, что российские войска применяют новую тактику — используют небольшие штурмовые группы (не более пяти человек) для проникновения на украинские позиции, после чего объединяются с другими небольшими группами в более крупные ударные группы. Однако, считают в ISW, использование небольших штурмовых групп может привести к большим потерям и замедлению общих темпов наступления.
Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич предположил, что только за последние сутки российские войска потеряли на этом направлении до 1 740 солдат.
ISW отмечает, что не может подтвердить эту цифру независимо, но предполагаемый показатель потерь может соответствовать общему снижению темпов наступательных операций, который наблюдался 14 мая. Если темпы наступления останутся относительно низкими, российские силы, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и создании буферной зоны в приграничном районе, а не на продвижении дальше в область, заключают эксперты.