Путин предложил мир в Украине

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Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua, текст которого опубликован на сайте Кремля, заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине для «мирного урегулирования конфликта», при этом переговоры должны учитывать ее интересы и идти вкупе с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности. «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине», - сказал российский лидер, отметив, что это должны быть переговоры, которые учитывают интересы «всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы».

«Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России», - подчеркнул Путин, отметив, что это должны быть надежные гарантии. При этом российский лидер видит проблемы с надежностью таких гарантий со стороны Запада: «И главная проблема - это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает». Путин отметил, что РФ готова к переговорам. «Более того, мы вели эти переговоры», - сказал он, напомнив, что в апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации подготовили проект будущего мирного соглашения с учетом требований Киева, в том числе по вопросам обеспечения безопасности Украины в будущем. Однако, по словам президента РФ, вместо подписания мирного соглашения украинская сторона неожиданно объявила о прекращении переговоров. Путин заверил, что «мы от переговоров никогда не отказывались».