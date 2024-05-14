Россия обвинила миссию Евросоюза в провокации и против Азербайджана

Миссия Евросоюза делает все больше против соседей Армении – Азербайджана, Ирана и России, ведет «откровенно провокационную деятельность». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью российскому порталу News.ru.

«То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам, - считает заместитель главы МИД РФ. - Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как «источнике безопасности и процветания» Армении».

«Более того, деятельность еэсовцев приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер», - утверждает он.

По словам Галузина, если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, «то им совершенно не соответствуют планы западников по милитаризации региона и расширению там военно-политического влияния ЕС и НАТО».

Дипломат заявил, что Россия выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе: «Именно этим занимается созданная в 2021 году по решению лидеров России, Азербайджана и Армении трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран».

Галузин обратил внимание на то, что под давлением стран Запада в Ереване приняли решение заморозить трехстороннее взаимодействие и на данном треке. В Москве считают необходимым «скорейшее возобновление полноценной работы группы не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира и процветания региона».