Европейцы выделили 10 млн евро на строительство в Зангезуре
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Армении кредит в размере 10 миллионов евро на финансирование строительства таможенно-логистического центра в Зангезуре (Сюникской области).
Как сообщают армянские СМИ, банк также предоставит инвестиционный грант в размере 2 миллионов евро через Специальный фонд акционеров для совместного финансирования проекта.
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