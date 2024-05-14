В Италии накрыли мафию: арестовано 109 человек

Накануне итальянская полиция задержала 109 подозреваемых в ходе рейда против калабрийской мафиозной организации «Ндрангета». Еще 20 человек были помещены под домашний арест, а в отношении 13 подозреваемых были применены иные ограничительные меры, пояснили в полиции. Большинство из задержанных родом из города Козенца на юге Италии, передает DW.

Как сообщается, рано утром группа полицейских и следователей, специализирующихся на экономических преступлениях, были направлены в Катандзаро — коммуну в области Калабрия. По данным полиции, в ходе операции также был задержан сотрудник итальянской таможенной и финансовой полиции.

«Ндрангета» считается одной из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.