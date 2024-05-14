Предполагается, что руководство Украины пришло к выводу, что выезд Зеленского за границу будет нецелесообразным из-за сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Португалию и Испанию в связи с «тяжёлой внутренней ситуацией» в стране, сообщает телеканал CNN Portugal.

Поездка в Мадрид была запланирована на 17 мая. Как рассказали во дворце накануне, украинский лидер собирался встретиться с королем Испании Филиппом VI. Также планировалась встреча с премьером Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности. Дворец не объяснил причину отмены визита. Однако, по словам дипломатических источников агентства, решение украинского лидера связано со сложной обстановкой на фронте из-за наступления России.