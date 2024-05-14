Байден назвал Трампа «лузером» с проблемами

Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства и вероятного конкурента на выборах Дональда Трампа неудачником с проблемами.

«Этот парень — лузер. Думаю, что у него проблемы», — заявил Байден во время выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса.

Байден также обвинил Трампа в попытке добиться от членов Республиканской партии в Конгрессе США блокировки инициативы, направленной на увеличение объема выдачи видов на жительство в США для иностранцев.