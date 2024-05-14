В Грузии полиция сильно избила лидера Антиоккупационного движения

На фото видно, что он получил серьезнейшие травмы головы. Дополнительная информация о его состоянии пока не поступала.

Ветеран войны в Украине и лидер Антиоккупационного движения Грузии Давид Кацарава был жестоко избит при задержании на митинге против закона об «иноагентах» в Тбилиси.

Активиста перевезли в клинику Ингороква, сообщила его жена. У него перелом носа и костей лица, ему проводится операция, сообщает «Эхо Кавказа». Специальная следственная служба начала расследование факта избиения Кацарава по статье 333 – превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия.

Накануне парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об «иноагентах». За утверждение этой инициативы «Грузинской мечты» проголосовали 84 депутата – несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, выходящих на акции, и критику международных партнеров Грузии. 30 оппозиционеров проголосовали против. Кроме членов правящей партии «Грузинская мечта» и формально отколовшейся от нее «Силы народа», закон об «иноагентах» поддержали «Европейские социалисты» – Фридон Инджия и Автандил Энукидзе. Это оппозиционная партия, но часто поддерживает инициативы властей.

Закон, принятый парламентом, в 10-дневный срок передается президенту Грузии. Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в 2-недельный срок подписывает и публикует закон или с мотивированными замечаниями возвращает его в парламент. У «Грузинской мечты» есть достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента. Сроки, в течение которых парламент должен преодолеть вето президента, в Конституции не указаны. Предположительно, «Мечта» может окончательно утвердить закон в середине июня.

В правительстве заявили, что могут учесть «содержательные рекомендации» от западных партнеров в рамках механизма вето. Зурабишвили же ответила Кабмину, что не войдет «ни в какие манипуляции с целью его как-то облагородить». Она предложила парламентскому большинству ввести закон в действие с 1 ноября, после проведения в октябре парламентских выборов.