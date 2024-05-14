Путин назвал цель России

«При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», — добавил Путин.

По его словам, сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Он подчеркнул, что качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, необходимо внедрять достижения науки и инновации, а также заниматься подготовкой грамотных специалистов, сказал Путин.

Подводя итоги 2023 года, Путин заявил, что по показателю ВВП по паритету покупательной способности «мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться». Он назвал «удивительными» результаты российской экономики. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», — заявил он.