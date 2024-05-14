Республику Татарстан пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон самолетного типа около 7:30 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины «попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России».

О сбитом дроне в регионе ранее сообщили местные жители. Очевидцы рассказали, что дрон двигался в сторону Закамской промышленной зоны. Предварительно, населенный пункт, где перехватили беспилотник, находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани — авиагавань на фоне атаки временноперестала отправлять и принимать рейсы.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова РБК сообщили об успешном проведении «проверки боеготовности» в Верхнеуслонском районе республики и подчеркнули, что все службы Татарстана находятся в повышенной готовности. »В случае возникновения любых угроз — отработана схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей», — добавили в пресс-службе.