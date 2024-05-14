Boeing Трампа врезался в другой самолет

Частный Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Во время руления крыло зацепилось за припаркованный и незанятый корпоративный самолет», — говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации (ФАА).

В ведомстве уточнили, что ведется расследование. Reuters отмечает, что в ФАА не уточнили, кому принадлежит самолет.

Трамп приобрел самолет в 2011 году и, по данным The Telegraph, «вложил состояние в его роскошное обустройство» — около $100 млн. Лайнер оснащен эксклюзивными двигателями, разработанными по заказу Трампа компанией Rolls-Royce. Вместимость самолета была уменьшена в пять раз — с 239 до 43 пассажирских мест.