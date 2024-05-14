Икрам Нур, автор haqqin.az 10:34

Джо Байден проявил себя как истинный джентльмен, который, как известно, полный хозяин своего слова. Сам его дал – прошла неделя и он же его забрал. Тем самым подтвердив ту простую, давно известную истину: когда речь заходит об Израиле - никаких «красных линий» для любой, подчеркиваю – любой администрации США не существует. Администрация Байдена уведомила Конгресс о продвижении нового крупного пакета вооружения для Израиля на сумму более 1 миллиарда долларов.

Задержка с поставкой 3500 авиабомб, которую многие наблюдатели ценили как свидетельство какого-то там «кризиса» в американо-израильских отношениях, оказалась бурей в стакане воды. Теперь Израиль получит не только их, но и 700 миллионов долларов на 120-мм танковые снаряды и 155-мм артиллерийские снаряды, 500 миллионов долларов на тактические транспортные средства и 60 миллионов долларов на минометные снаряды. И учитывая настроения Биньямина Нетаньяху, как, впрочем, и настроения лидеров ХАМАС, вот совершенно нетрудно предположить, как это скажется на интенсивности израильской операции в Газе. А ведь недавним решением Белого дома и Конгресса США еще Израилю выделено военной помощи на 26 миллиардов долларов, которые вообще считаются неприкосновенной и не подлежащей обсуждению для американского истеблишмента суммой. Собственно, это все, что нужно знать, когда читаешь в информационных лентах рассуждения о том, что Вашингтон посылает какие-то «жесткие сигналы» Израилю. Возможно – и делает вид, что посылает. Но не забывая при этом приложить к каждому «сигналу» чек на кругленькую сумму.

Упорство, с каким администрация Байдена поддерживает еврейское государство, вызывает, конечно, уважение, в том числе – и в арабском мире, где высоко ценят стабильность в предпочтениях. Кстати, возможно, и потому, что самим арабам этого не хватает. Как говорится – «верность араба нельзя купить, но можно взять ее в аренду». Но при этом нельзя закрывать глаза на то, что это же упорство создает для Вашингтона определенные проблемы с арабскими правителями. У них создается впечатление, что американцы постоянно «играют в одни ворота», в любой ситуации становясь на сторону Израиля. Это вызывает у них опасения, и обесценивает роль США как беспристрастного арбитра. А с учетом того, что в их среде модной стала тема «многовекторности» в своих внешнеполитических связях, планы продвижения «соглашений Авраама» как модели арабо-израильских отношений ставятся под угрозу. Хотя «палестинский фактор» дано уже стал для них обременением, от которого они с радостью бы отказались в обмен на американскую и израильскую помощь в «диверсификации» своих экономик – но рано или поздно встанет вопрос: а судьи кто? Кто станет беспристрастным арбитром в случае конфликтных ситуаций, которые всегда возникают даже при самом тесном партнерстве?