Что за попытка госпереворота в Турции? новые подробности
Настоящий политический скандал возник в ходе расследования, проводимого в Турции против лидера преступной организации Айхана Бора Каплана. В домах уволенных накануне 5 сотрудников полиции (включая высокопоставленных офицеров), прошли обыски.
Следствие задается вопросами: с кем тайному свидетелю под кодовым именем «М7» разрешили встретиться в тюрьме, как ему удалось сбежать и какое отношение к делу имеет ряд турецких чиновников?
Самый важный и засекреченный свидетель по делу Каплана, Сердар Серчелик под кодовым именем «М7» сбежал за границу после того, как был разоблачен. Уже находясь за пределами страны, он выдвинул шокирующие обвинения в адрес проводящего расследование отдела по борьбе с организованной преступностью полицейского управления Анкары.
Заявив, что ему угрожали и заставили быть тайным свидетелем, Серчелик обнародовал аудиозапись своего телефонного разговора с сотрудником полиции Шевкетом Демирджаном.
Свидетель утверждал: полиция пыталась включить в досье имена ряда людей, включая высокопоставленных чиновников и представителей правящей партии ПСР. И добавил — с его помощью силовики намеревались провести операцию «Чистые руки» с целью осуществления госпереворота.
После этого по указанию министра внутренних дел Али Ерликая было начато расследование. 8 мая следователи взяли показания у замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления полиции Анкары Мурата Челика, начальника управления по борьбе с организованной преступностью Керема Гекая Онера и его заместителя Шевкета Демирджи.
Все трое высокопоставленных полицейских чинов были отстранены от своих должностей 9 мая — после того, как всю ночь давали показания.
В домах Челика, его водителя Йылмаза Озтюрка, Онера, а также Уфука Гюльтекина, комиссара управления по борьбе с организованной преступностью, прошли обыски. Сотрудники Антитеррористического управления полиции Анкары изъяли ряд материалов. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, включая «побуждение к совершению преступления», «разглашение служебной тайны» и «организация мятежа против правительства».
Сообщается, что начальник полиции Анкары Энгин Динч будет освобожден от занимаемой должности. Ранее Динч работал начальником разведывательного управления и начальником полиции Эскишехира, а также начальником полиции Коньи.
К слову, взрыв на железнодорожном вокзале Анкары и убийство журналиста, этнического армянина Гранта Динка произошли именно тогда, когда Динч работал главой разведывательного управления. Во время его работы в Эскишехире в городе произошло громкое убийство академика. А когда Динч возглавлял полицию в Конье, было совершено нападение на курдскую семью: погибли 7 человек, в том числе 3 женщины.
Вместе с тем, как сообщает проправительственная газета Hurriyet, слухи о возможном новом заговоре в Турции могут иметь политическую подоплеку и преследовать цель посеять раздор в правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Сообщения о подготовке переворота получили хождение после заявления во вторник союзника Эрдогана по правящему альянсу, лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели. По его утверждению, группа лиц в Управлении безопасности Анкары и органах правосудия планировала повторить попытку переворота 2016 года с участием в нем организации ФЕТО, которую власти обвиняют в причастности к предыдущему путчу.
На этом фоне президент Турции во вторник вечером провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном и министром юстиции Йылмазом Тунчем.
По сообщениям проправительственной газеты Sabah, на встрече обсуждалось предупреждение лидера ПНД. При этом издание утверждает, что к подготовке заговора могут быть причастны иностранные спецслужбы, в том числе израильская «Моссад».