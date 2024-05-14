Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:49

Настоящий политический скандал возник в ходе расследования, проводимого в Турции против лидера преступной организации Айхана Бора Каплана. В домах уволенных накануне 5 сотрудников полиции (включая высокопоставленных офицеров), прошли обыски. Следствие задается вопросами: с кем тайному свидетелю под кодовым именем «М7» разрешили встретиться в тюрьме, как ему удалось сбежать и какое отношение к делу имеет ряд турецких чиновников?

Самый важный и засекреченный свидетель по делу Каплана, Сердар Серчелик под кодовым именем «М7» сбежал за границу после того, как был разоблачен. Уже находясь за пределами страны, он выдвинул шокирующие обвинения в адрес проводящего расследование отдела по борьбе с организованной преступностью полицейского управления Анкары. Заявив, что ему угрожали и заставили быть тайным свидетелем, Серчелик обнародовал аудиозапись своего телефонного разговора с сотрудником полиции Шевкетом Демирджаном. Свидетель утверждал: полиция пыталась включить в досье имена ряда людей, включая высокопоставленных чиновников и представителей правящей партии ПСР. И добавил — с его помощью силовики намеревались провести операцию «Чистые руки» с целью осуществления госпереворота. После этого по указанию министра внутренних дел Али Ерликая было начато расследование. 8 мая следователи взяли показания у замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления полиции Анкары Мурата Челика, начальника управления по борьбе с организованной преступностью Керема Гекая Онера и его заместителя Шевкета Демирджи.

Все трое высокопоставленных полицейских чинов были отстранены от своих должностей 9 мая — после того, как всю ночь давали показания. В домах Челика, его водителя Йылмаза Озтюрка, Онера, а также Уфука Гюльтекина, комиссара управления по борьбе с организованной преступностью, прошли обыски. Сотрудники Антитеррористического управления полиции Анкары изъяли ряд материалов. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, включая «побуждение к совершению преступления», «разглашение служебной тайны» и «организация мятежа против правительства». Сообщается, что начальник полиции Анкары Энгин Динч будет освобожден от занимаемой должности. Ранее Динч работал начальником разведывательного управления и начальником полиции Эскишехира, а также начальником полиции Коньи. К слову, взрыв на железнодорожном вокзале Анкары и убийство журналиста, этнического армянина Гранта Динка произошли именно тогда, когда Динч работал главой разведывательного управления. Во время его работы в Эскишехире в городе произошло громкое убийство академика. А когда Динч возглавлял полицию в Конье, было совершено нападение на курдскую семью: погибли 7 человек, в том числе 3 женщины. Вместе с тем, как сообщает проправительственная газета Hurriyet, слухи о возможном новом заговоре в Турции могут иметь политическую подоплеку и преследовать цель посеять раздор в правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.