Глава МИД Латвии против армянского певца

Министр иностранных дел Латвии внесла в список лиц, чье пребывание на территории страны является нежелательным, армянского музыканта Хачо Дунамаляна, выступающего под творческим псевдонимом XCHO.

Согласно сообщению латвийских СМИ, исполнителю запрещено въезжать на территорию Латвии на неопределенный срок. Согласно общедоступной информации, вечером 25 мая у XCHO был запланирован концерт в рижском ночном клубе Tower.

Это первый фигурант латвийского «черного списка», которого внесла лично Байба Браже. О причинах такого решения не сообщается. Известно, что Дунамалян популярен в России.

«На основании статьи 61 части 2 Закона об иммиграции я решила включить Хачо Дунамаляна в список нежелательных лиц для Латвийской Республики, наложив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», – написала в сети Х Байба Браже.