Путин хочет дружить с Китаем на земле и в космосе

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в промышленности, космосе, мирном атоме и других инновационных отраслях.

«Что касается наших планов, то будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях», – сказал президент России в интервью китайскому информагентству Синьхуа.

Путин также выразил уверенность в перспективах развития российско-китайского экономического сотрудничества.

«Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», – заявил российский президент.

Путин также подчеркнул, что будущее отношений РФ и Китая определяет «их общее желание построить справедливый миропорядок, стремление к развитию и процветанию».

«Речь идет о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. А в более широком плане - о содействии развитию и процветанию России и Китая за счет наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства.

Все это предопределяет успешное будущее нашего всеобъемлющего и стратегического партнерства в новую эпоху», – сказал он.