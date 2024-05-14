В сети появилось видео, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в одном из столичных баров сыграл на гитаре и спел с местной группой песню Нила Янга Rockin In The Free World.

Канадский музыкант Нил Янг написал эту песню во время выступлений со своей группой The Restless в феврале 1989 года. Он узнал, что запланированный концертный тур по Советскому Союзу не состоится, и его гитарист Фрэнк «Пончо» Сампедро сказал: «Нам придется продолжать зажигать в свободном мире».

«Я знаю, что сейчас очень, очень тяжелое время… Но вы должны знать: с вами США, большинство мира с вами. Они (украинские военные – ред.) воюют не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами», – сказал Блинкен перед импровизированным выступлением.

В Сети также появилось видео, как руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проводят первый раунд переговоров в одной из пиццерий Киева.