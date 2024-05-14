Проблемы с противовоздушной обороной Украины позволяют России наносить глубокие удары в стиле HIMARS далеко за линией фронта.

Благодаря лучшему нацеливанию Россия наносит удары в тылу с помощью тактических баллистических ракет «Искандер» и ракетных установок, таких как система «Торнадо-С». Эти атаки очень похожи на украинские удары HIMARS.

Россия теряла огромное количество беспилотников в течение большей части войны из-за мощной украинской противовоздушной обороны, но сейчас ПВО сил Киева уязвима. Украина пытается сосредоточиться на перехвате ракет, самолетов и «Орланов», которые блуждают над линией фронта.

«Усиленное присутствие российских БПЛА позволяет российским войскам точно выявлять и уничтожать цели за линией фронта», - написал во вторник старший научный сотрудник Джек Уотлинг из лондонского Королевского института объединенных служб.

Как пишет Business Insider, Россия начала запускать увеличенное количество беспилотников за пределы украинских позиций, получая разведывательные данные о позициях критически важного вооружения и объектов. Затем эти объекты могут стать целями для атак управляемыми тактическими ракетами.

«В последние дни России удалось нанести удар по украинскому ЗРК «Бук» и поразить два украинских вертолета на земле во время дозаправки. Были и другие заметные удары, к которым Россия давно стремилась, но редко успешно выполняла», - написал Уотлинг.

Россия изначально была не в состоянии нанести такие же удары, как украинский HIMARS, из-за нехватки точности, возможностей целеуказания и своевременной информации. Эти удары, как и атаки планирующими бомбами, еще больше напрягают украинскую армию, которая сталкивается с постоянным истощением ресурсов.

Эти изменения происходят, когда Россия готовит основу для летнего наступления, которое может существенно давить на Харьков и районы вокруг Запорожья перед толчком на Донбассе.

Украина все еще ждет дополнительной помощи от своих международных партнеров, которая бы укрепила все более слабые сферы боевой подготовки, боеприпасов и промышленного потенциала.

«Пока Украине не хватает техники, Россия начнет наращивать свои преимущества», - сказал Уотлинг.

Но есть вещи, которые может сделать только Украина. Уотлинг отметил, что Украине необходимо мобилизовать достаточное количество войск и создать тренировочный конвейер, который бы «не только компенсировал потери в ее существующих подразделениях, но и набрал достаточное количество подразделений, чтобы управлять их ротацией на линии и вне ее».

«Это позволяет обучать войска, а также восстанавливать резервы», - сказал он.

Но если международные партнеры не смогут предоставить артиллерию, противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы и другие средства поддержки, тогда силы Киева будут иметь трудности.

«Перспектива в Украине мрачная. Но при должных усилиях и поддержке летнее наступление России можно притупить», - добавил Уотлинг.