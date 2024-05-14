Россия начала наносить удары в стиле HIMARS, перспектива мрачная Business Insider
Проблемы с противовоздушной обороной Украины позволяют России наносить глубокие удары в стиле HIMARS далеко за линией фронта.
Как пишет Business Insider, Россия начала запускать увеличенное количество беспилотников за пределы украинских позиций, получая разведывательные данные о позициях критически важного вооружения и объектов. Затем эти объекты могут стать целями для атак управляемыми тактическими ракетами.
«Усиленное присутствие российских БПЛА позволяет российским войскам точно выявлять и уничтожать цели за линией фронта», - написал во вторник старший научный сотрудник Джек Уотлинг из лондонского Королевского института объединенных служб.
Россия теряла огромное количество беспилотников в течение большей части войны из-за мощной украинской противовоздушной обороны, но сейчас ПВО сил Киева уязвима. Украина пытается сосредоточиться на перехвате ракет, самолетов и «Орланов», которые блуждают над линией фронта.
Благодаря лучшему нацеливанию Россия наносит удары в тылу с помощью тактических баллистических ракет «Искандер» и ракетных установок, таких как система «Торнадо-С». Эти атаки очень похожи на украинские удары HIMARS.
«В последние дни России удалось нанести удар по украинскому ЗРК «Бук» и поразить два украинских вертолета на земле во время дозаправки. Были и другие заметные удары, к которым Россия давно стремилась, но редко успешно выполняла», - написал Уотлинг.
Россия изначально была не в состоянии нанести такие же удары, как украинский HIMARS, из-за нехватки точности, возможностей целеуказания и своевременной информации. Эти удары, как и атаки планирующими бомбами, еще больше напрягают украинскую армию, которая сталкивается с постоянным истощением ресурсов.
Эти изменения происходят, когда Россия готовит основу для летнего наступления, которое может существенно давить на Харьков и районы вокруг Запорожья перед толчком на Донбассе.
Украина все еще ждет дополнительной помощи от своих международных партнеров, которая бы укрепила все более слабые сферы боевой подготовки, боеприпасов и промышленного потенциала.
«Пока Украине не хватает техники, Россия начнет наращивать свои преимущества», - сказал Уотлинг.
Но есть вещи, которые может сделать только Украина. Уотлинг отметил, что Украине необходимо мобилизовать достаточное количество войск и создать тренировочный конвейер, который бы «не только компенсировал потери в ее существующих подразделениях, но и набрал достаточное количество подразделений, чтобы управлять их ротацией на линии и вне ее».
«Это позволяет обучать войска, а также восстанавливать резервы», - сказал он.
Но если международные партнеры не смогут предоставить артиллерию, противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы и другие средства поддержки, тогда силы Киева будут иметь трудности.
«Перспектива в Украине мрачная. Но при должных усилиях и поддержке летнее наступление России можно притупить», - добавил Уотлинг.