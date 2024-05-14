Неизвестные напали на тюремный конвой и убили полицейских

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал атаку на тюремный фургон «шоком для нас всех» и заверил, что делается все возможное, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности.

Тюремный конвой, перевозивший осужденного, был атакован с применением огнестрельного оружия. Были убиты двое сотрудников тюремной службы, еще трое получили тяжелые ранения. Заключенный и нападавшие скрылись.

Нападение произошло в 20 километрах к югу от Руана на КПП на платной автомагистрали около 11 утра. Попавший в засаду фургон перевозил заключенного из суда Руана обратно в тюрьму в городе Эвре, где он содержался. В суде его допрашивали по делу о покушении на убийство.

В прокуратуре назвали имя заключенного — Мохамед Амра. Ему 30 лет. 10 мая 2024 года суд в Эвре приговорил его по делу о краже со взломом. Ему также были предъявлены обвинения в похищении, приведшем к смерти.

По данным телеканала France 3 Normandie, Амра связан с организованной преступностью и проходит в том числе по делам, связанным с торговлей наркотиками. Le Figaro пишет, что в криминальном мире Амра имеет прозвище «Муха» (La Mouche).

Информированный источник агентства France-Presse отмечает, что тюремный конвой не сопровождала ни полиция, ни жандармерия. В парижской прокуратуре сообщили, что в тюремный фургон на КПП врезался угнанный автомобиль Peugeot, который несколькими минутами ранее переехал через тот же пункт оплаты и остался ждать на обочине. В то же время из другой машины вышли несколько человек с «длинноствольным оружием», из которого они произвели выстрелы по тюремным автомобилям.

По информации Le Figaro, преступники скрылись на двух других автомобилях. Газета пишет, что эти два авто вскоре нашли сожженными неподалеку. Эта информация официально не подтверждена.

На поиски беглеца были брошены две сотни жандармов и вертолет в рамках плана быстрого реагирования (plan Épervier). В поисках сбежавшего и его пособников была задействована группа из элитного подразделения французской жандармерии (GIGN). Во второй половине дня план быстрого реагирования по поиску преступников был свернут. Это означает, что следственные действия продолжаются более традиционным способом, поясняет France Info.

По данным Le Figaro, были убиты сотрудники тюремной службы 1989 и 1972 года рождения. По данным французских СМИ, среди трех раненых агентов пенитенциарной системы двое находятся в крайне тяжелом состоянии.